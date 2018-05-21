В Экимчан доставили пострадавших после аварийной посадки вертолета в Хабаровском крае

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В аэропорту Экимчана приземлился частный Ми-2, на борту которого находились пассажиры вертолета, совершившего аварийную посадку в Хабаровском крае. Пострадавшими занимаются медики, тело погибшего доставили в морг.

На борту прилетевшего в Экимчан вертолета было 4 человека. Трое из них – пассажиры воздушного судна, совершившего жесткую посадку, один из которых скончался вскоре после ЧП. Еще один – человек, который дожидался прилета приятелей в охотничьем домике неподалеку.

Пострадавшими сейчас занимаются медики, уточняют характер полученных ими травм. По имеющейся информации, во время посадки пассажиры получили переломы, один из них не может самостоятельно передвигаться из-за травмы позвоночника, еще у одного повреждение глаза.

Предварительно пассажиров собираются доставить в областную больницу. Личности людей пока не известны.

Скончавшийся пассажир был, по предварительным данным, 1947 года рождения. Он умер по дороге, предположительно, от сердечного приступа, сообщает AmurMedia со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного СУТ СК России по взаимодействию со СМИ Дарью Немцеву.

На сайте ведомства говорится, что по факту жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследованием занимаются следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«По данным следствия, 20 мая 2018 года в 17:32 вертолёт "Газель", не долетев до реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края три километра, совершил жёсткую посадку. После посадки произошло самовозгорание вертолёта. Вертолёт сгорел полностью. На борту находились трое человек, которые убыли в сторону охотничьего домика, в одном километре от места авиапроисшествия. У одного из мужчин по пути к зимовью, предположительно, произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался. Двое остались живы. Собственником вертолёта является индивидуальный предприниматель из Амурской области», – говорится на сайте следственного органа.

Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место происшествия в ближайшее время собирается выехать следственная группа, по результатам проверки будет принято законное решение.