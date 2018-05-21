В Благовещенске «рено» пронесся по Театральной на красный

Благовещенский автомобилист стал очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения. Утром в понедельник. 21 мая, по улице Театральной промчался Renault Logan. Водитель с превышением скорости проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

«Я его заметил еще на кольцевой развязке по Театральной – машина двигалась с большим превышением скорости. В районе Театральной, 236, я заметил, что за рулем "рено" был пожилой мужчина. Он проехал пешеходный переход на красный, чудом разминувшись с пешеходами, а потом скрылся в частном секторе», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Павел, ставший очевидцем нарушения.

На видео отчетливо виден госномер «рено». Редакция информагентства передала информацию в Благовещенский отдел Госавтоинспекции. «Будет проведена проверка. В действиях водителя автомобиля "Рено" усматриваются признаки правонарушения части 1 статьи 12.12 КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора". За указанное нарушение грозит штраф в размере до 1 000 рублей», – сообщили в ОГИБДД.