До плюс 29 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 21 мая

Фото: www.perm.aif.ru

В Амурской области 21 мая установится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14-19 метров в секунду. Температура составит плюс 24…29, в дожде – плюс 14…19.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Южный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 27…29 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL