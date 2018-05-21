Пожары в Амурской области тушат свыше 500 человек

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Лесопожарная обстановка на территории Амурской области продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано четыре на площади 3 088 гектаров.

Одно из возгораний, находившееся в 4,5 километра от поселка Иса Селемджинского района действовало с 18 мая. 19 мая этот очаг удалось локализовать, а 20 мая – ликвидировать. За это время огонь успел пройти 1 890 гектаров. На его тушении было задействовано 95 человек. В Приамурье действующими остаются 16 возгораний, шесть из которых локализовано на площади 1 395 гектаров. Пожары действуют в районах: Зейском – 1, Мазановском – 3, Магдагачинском – 1, Селемджинском – 4, Свободненском – 1.

На тушении пожаров задействовано 573 человека. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы» (46 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы» (62 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (121 человек), летчики-наблюдатели (5 человек), лесная охрана (140 человек), государственная противопожарная служба (90 человек), служба спасения (14 человек), арендаторы (70 человек), привлеченное население (25 человек). Задействовано 92 единицы техники, в том числе пять воздушных судов (2 вертолета и 3 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 20 мая определены классы пожарной опасности в следующих районах: I класс пожарной опасности в Тындинском районе; III класс пожарной опасности в Зейском и Селемджинском районах; IV класс пожарной опасности в Завитинском, Свободненском, Октябрьском, Благовещенском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Архаринском, Бурейском, Мазановском, Мандагачинском, Шимановском районах; V класс пожарной опасности в Сковородинском районе, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

На всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС. 15 мая режим ЧС снят.