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сегодня, 09:31 0

Отец мальчика, утонувшего в Пояркове: ребенка никто не ищет

Отец мальчика, утонувшего в Пояркове: ребенка никто не ищет
Фото: islam-today.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился отец мальчика, пропавшего при купании в реке Амур в Пояркове. Мужчина рассказал, что поиски не ведутся, никто ничего не предпринимает. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали ситуацию.

Как сообщало информагентство, мальчик пропал в пятницу, 18 мая, в районе парка отдыха Пояркова. Предположительно, подросток утонул.

«Мой сын с ребятами в пятницу после школы пошел на Амур. Там поспорили – кто доплывет до острова. Зачем он согласился, он ведь и плавать толком не умеет, – едва сдерживая слезы, рассказывает отец. – Когда нам сообщили, что сын пропал, вызвали спасателей, МЧС. Они искали, а теперь перестали. Я поехал на Амур, там нет никого. Никто не ищет моего мальчика. Никто не звонит нам, не говорят, чего ждать».

В МЧС России по Амурской области сообщили, что поиски продолжаются. В районе, где предположительно произошла трагедия, сильное течение. Ребенка могло отнести. «Конечно, поисковые работы продолжаются, они не останавливались. На Амуре сильное течение, тело могло отнести вниз по течению. В любом случае, мальчика будут искать. Это огромное горе для семьи», – говорит представитель центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Амурской области Раиса Копырина.

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#дети #происшествия

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