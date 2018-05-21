На ярмарке Германа Стерлигова буханка хлеба стоит 1 500, щи – 600 рублей: обзор прессы

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Какие поправки внес парламент Чечни в Госдуму; на сколько упал уровень рождаемости в России; из-за кого в Волгограде ГИБДД не пропускала скорую, ехавшую по вызову. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Известиях» пишут о том, что парламентом Чечни в Госдуму внесены поправки к Конституции страны. Речь идет об изменении сроков полномочий президента Российской Федерации. Газета напомнила, что ранее власти Чечни разработали проект поправок, согласно которым одно и то же лицо может занимать пост главы России в течение трех сроков подряд. Почему речь идет о трех сроках – непонятно, ведь после трех придется писать очередные поправки – о четвертом и т.д. сроках.

Напишут же такое

А вот о чем пишет «Собеседник»: к середине столетия население России сократится до 132 миллионов человек. При этом доля городского увеличится, а вот сельского, наоборот, снизится. Эксперты сообщают, что шанс на изменение ситуации пока есть, нужно всего-навсего, чтобы хотя бы половина семей была с тремя и более детьми. Это единственный шанс русского народа и российской государственности не исчезнуть к концу или даже к середине столетия.

Газета отмечает, что в 2017 году уровень рождаемости в России упал на 10,7 %. Это стало самым крупным сокращением за десятилетие.

Полный абзац

В «Панораме» рассказывается о том, что в Волгограде сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть из-за проезда кортежа спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Полицейские не пропускали даже карету скорой помощи, которая спешила на вызов к больному.

Дежурный врач пыталась объяснить служителю закона, что оттого, как скоро они приедут, зависит жизнь человека, но карету пропустили только после проезда кортежа высокопоставленных чиновников.

Дождался ли скорой больной – не говорится.

Об этом пишут все

Что-то, смотрю, обзор получается излишне напрягающим – и без того, понедельник, скажете вы, а тут еще этот обзор. Давайте о чем-нибудь светлом. Например, об умении подбирать персонал. В «Мире новостей» пишут о том, что экс-секретарша экс-главы правительства Италии Сильвио Берлускони оставила своему бывшему шефу наследство. 88-летняя женщина была абсолютно одинокой и в качестве благодарности за совместную работу передала в прошлом премьер-министру 3 миллиона евро. Почему-то подумалось о нашем премьер-министре.

На посошок

В «Комсомольской правде» обратил особое внимание на репортаж о ярмарке, что проходит в родовом селении Германа Стерлигова. Здесь рассказывается о дефиле крестьянок в норковых душегрейках (пуговицы фарфоровые, отделка – стразами Сваровски).

Местные помещики, ой, оговорился, соседи Стерлигова приезжают на своих конях («гелендвагены», «порше») затариваться картошкой и луком, петрушкой и укропом. А один купец прилетел в здешнюю лавку за хлебом (буханка стоит полторы тысячи рублей)... на вертолете. Соль на ярмарке продавали за тысячу, картошку – по сотне за килограмм, мороженое – 350 рублей порция.

Остальные подробности предлагаю изучить самим.