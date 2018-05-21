Пострадавших при посадке вертолета в Хабаровском крае везут в амурский Экимчан

Фото: ria.ru

Двоих человек, которые пострадали после жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе, одном из отдаленных районов Хабаровского края, с минуты на минуту доставят в Экимчан Селемджинского района. Вертолет должен приземлиться в 10-м часу амурского времени.

«Планируется, что вертолёт Ми-8 в 10 часов совершит посадку в посёлке Экимчан Амурской области. На борту находятся два человека, третий скончался после происшествия. Пока на данный момент информации о том, будут ли госпитализировать пострадавших, нет», — сообщает Восток Медиа со ссылкой на главного специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Тугуро-Чумиканского района Михаила Мусатова.

«Мы уже в аэропорту Экимчана, стоим, ждем. Кто говорит, двоих везут, кто троих, мы пока ничего не знаем. Две бригады стоят: две скорых, две бригады с реаниматологом, хирургом, фельдшеры, сестры – операционные сестры, я приехала. Говорят, пострадали сильно»,– рассказала по телефону Светлана Орликова, заместитель главного врача по лечебной работе Селемджинской больницы.

Инцидент произошел в ночь на 21 мая в районе слияния рек Шевли и Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Частный вертолет «Газель 342» летевший из Амурской области совершил аварийную посадку и загорелся. Предварительно на борту находилось три человека. Один из них по пути в охотничий домик скончался от сердечного приступа. Его тело также находится на борту Ми-8.