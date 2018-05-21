Незапланированный вылет вертолета из Приамурья привел к трагедии в Хабаровском крае

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Частный вертолет, летевший из Амурской области, совершил аварийную посадку в Хабаровском крае. Об этом сообщает краевое управление МЧС. Люди успели эвакуироваться, однако чуть позже у одного из них случился сердечный приступ.

«В 02:20 по местному времени (19:20 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от дежурного отдела МВД России по Тугуро-Чумиканскому району поступило сообщение, что в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района произошла аварийная посадка частного вертолета "Газель 342". По предварительным данным, на борту находилось три человека», – сообщили в ведомстве, отметив, что во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось.

Люди успели эвакуироваться. Однако по дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался, сказали в МЧС.

«На данный момент люди находятся в зимовье, экстренная эвакуация не требуется. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ в городе Свободный Амурской области со спасателями и врачами медицины катастроф», – добавили в пресс-службе.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб, налажен оперативный межведомственный обмен информацией и координация действий, пишет ТАСС.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Хабаровского края, вертолет, летел из Амурской области, о его вылете не знали.

«Вертолет летел из Амурской области, куда – неизвестно, поскольку в полетных заданиях его не было. Авиационный спасательный центр об этом полете не знал, ведомство должны были уведомить», – сказал сотрудник ЕДДС.

Он уточнил, что люди сейчас находятся в зимовье примерно в 250 километрах от поселка Чумикан, с местом нет связи, люди лишь смогли сообщить о падении.

Как сообщили ТАСС в МЧС по Хабаровскому краю, вертолет за ними вылетит не ранее 9 часов утра (02:00 мск) по местному времени.

В ЕДДС также сообщили, что вертолет, по предварительным данным, принадлежал ИП Мельниченко из Белогорска Амурской области.