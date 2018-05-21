Репутация Козерогов висит на волоске, а Близнецам можно поэкспериментировать: прогноз на 21 мая

Восход Солнца: 04:35.

Заход Солнца: 20:17.

Солнце в Тельце.

Овен. Несомненную пользу принесут вам оздоровительные поездки. Солнце, воздух и вода - ваши лучше друзья, и, добавим, лучшие врачи. Только избегайте жарких стран.

Телец. В это время вы будете всей душой преданы новым проектам и планам. Но работа, скорее всего, пойдет неровно: то мощными рывками, то с остановками на каждом препятствии.

Близнецы. Идет благоприятный период для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать.

Рак. Вам будет нелегко настроиться на работу, которую изначально считаете бесполезной. Зато именно от нее зависит ваша дальнейшая репутация в обществе и финансовое положение.

Лев. Вам нужно сделать всю работу утром, чтобы потом весело и непринужденно отмечать праздник. Главное, не ленитесь и не перекладывайте ответственность на других людей.

Дева. Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области деятельности. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Весы. В финансовом плане этот день для вас сложится вполне благоприятно. Удача ждет вас в коммерческих, торговых начинаниях; творческие люди - писатели, журналисты, художники, музыканты - могут рассчитывать на существенные гонорары.

Скорпион. Юные представители этого знака способны показать выдающиеся спортивные результаты, побить свои личные рекорды. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к покорению новых высот.

Стрелец. Наметьте приоритеты и правильно распределите свое время. В данный день не следует давать и брать деньги взаймы, особенно если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями.

Козерог. Вам следует больше внимания уделить основной работе. Здесь ваши позиции очень уязвимы, а репутация висит на волоске.

Водолей. При общении с членами семьи, особенно со старшими родственниками, не перегибайте палку, и, если чувствуете, что ваши домочадцы не пойдут на уступки, лучше уступите сами.

Рыбы. Звезды предсказывают не лучший день в плане решения деловых и финансовых вопросов. Лучше посвятите его отдыху, культурной программе и общению с близкими людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев