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20мая
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сегодня, 18:36 2

В Благовещенске выступил помолодевший Валерий Леонтьев

В Благовещенске выступил помолодевший Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев дал концерт в Благовещенске. Гастрольный тур 69-летний артист посвятил юбилею, накануне подстегнув интерес к своей персоне якобы помолодевшим лицом. Так оно и оказалось – зрители не увидели ни одной морщинки, а сам он поражал публику работой на сцене в режиме нон-стоп.

Концерт начался танцем людей в светящихся костюмах. Исполнив ободряющее «Вставай и иди», певец поздоровался со зрителями. «Вы пришли! Глазам своим не верю! – пошутил певец. – Прошло два года, пока меня не было, а вы не изменились. Похорошели. Морщины разгладились, и мышцы выросли. Желаю приятного вечера, Благовещенск. И хорошего настроения!»

Валерий Леонтьев запел «Казанову». Балет «Опасные связи» вытворял на сцене разные головокружительные па, но внимание зрителей было приковано к «вечному сердцееду». На его лице действительно не было ни одной морщинки. А из-под пиджака, как обычно надетого на голое тело, проглядывал рельеф мышц. Валерий Леонтьев, похоже, был горд своей хорошей формой.

«Я один из тех птеродактилей, которые начали петь еще в двадцатом веке и продолжают делать это в двадцать первом», – заявил эстрадный долгожитель, чья творческая карьера длится уже 45 лет. В подтверждение славного прошлого он исполнил старые хиты – «Исчезли солнечные дни», «Ягодка», «Танго разбитых сердец», «Маргарита». Прозвучали и новые: «Кабаре», «Орел», «Ветер-скрипач», «Не включайте свет».

На концерте певец много общался с залом, рассказывал разные истории. О том, что это были за истории и как артиста отблагодарила публика – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.

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#концерты #культура

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Вообще он молодец,в такие годы так выглядеть прекрасно,а главное всего себя отдавать исполнению песен,поет от души,сердцем,настоящий артист с большой буквы!Браво!!!

  • full

    full
    1 час назад

    Ну, там помимо ботокса и грим на несколько кило тянет... Шея все равно выдает, как ни старайся. А вот так двигаться в его годы, это да, это действительно круто.

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