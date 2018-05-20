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сегодня, 17:18 0

Амурские школьники вошли в число победителей конкурса МЧС «Звезда спасения»

Амурские школьники вошли в число победителей конкурса МЧС «Звезда спасения»
Фото: ugra-tv.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации наградило победителей детского патриотического фестиваля «Звезда спасения». В конкурсе участвовало более 85 тысяч работ, лауреатами и дипломантами стали 473 участника. Среди них – ребята из Амурской области.

На конкурс «Звезда спасения» участники подали рисунки, поделки, новеллы. Участвовали школьники в возрасте от 7 до 18 лет со всей страны.

Список победителей и лауреатов опубликовал портал детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим». В конкурсе художественного творчества лауреатом признана 13-летняя Анастасия Матюхина из Шимановска. Жюри отметило ее работу «В борьбе со стихией». Работа «МЧС России посвящается» 16-летней Лидии Радчук из Новокиевского Увала удостоена третьего места. Лауреатом конкурса литературного творчества стала восьмилетняя Екатерина Булах из Завитинска. В номинации «Хореография» конкурса музыкально-исполнительского творчества лауреатом признан коллектив из Зеи «Русские патриотки».

МЧС России второй год подряд проводит Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Это уникальный проект, который направлен на воспитание у подрастающего поколения уважения к спасателям и пожарным МЧС России.

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#дети #конкурсы #МЧС

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