В Благовещенске проходит фестиваль боевых искусств (фото)

В Благовещенске стартовал чемпионат по боевым искусствам. В течение дня на Grand Arena Ostrova проходят поединки – тайский бокс, самбо, айкидо, ММА, карате, ушу-саньда и кикбоксинг. Также в программе три показательных поединка.

В рейтинговых боях 10 титулованных бойцов Дальнего Востока встретятся на ринге и поборются за титул и право обладания поясом «Чемпион на Амуре». В 19 часов состоится торжественное открытие соревнований по единоборствам. Зрителей ждут показательные поединки по ММА и кикбоксингу, а также рейтинговые бои по ММА, кикбоксингу, карате, ушу-саньда и тайскому боксу.

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Елена Котейко