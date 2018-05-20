Белогорск с Днем города и Днем России поздравит группа iLike

Кавер-группа iLike выступит для белогорцев в День города. 12 июня на площади имени 30-летия Победы зазвучит живая музыка и известные хиты в исполнении команды профессионалов из Москвы.

Несмотря на плотный график, музыканты приняли предложение о концерте в Белогорске на День России и День города. Музыкантов группы можно увидеть в клипах отечественных звезд и на телевизионных музыкальных шоу.

«Егор Крид, Валерия, Александр Панайотов, Loc-Dog, Мара, Ирина Дубцова, Вейланд Родд, Жанна Агузарова, Павел Воля, Штар, Иракли Пирцхалава, Анжелика Фролова, МангоМанго, Ассорти, Андрей Звонкий – далеко не полный список исполнителей, с которыми работали и продолжают работать наши музыканты», – сообщили в группе.

Репертуар iLike состоит из популярных композиций и дополняется актуальными хитами топ-чартов со всего мира, отметили в управлении культуры администрации города. Белогорцев и гостей города 12 июня ждет полуторачасовой концерт, где группа исполнит около 20 композиций. Начнется он в 21:30 и завершится пятиминутным фейерверком в 23:00.