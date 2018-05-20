Благовещенец, избежавший тюрьмы в Таиланде, вернулся на родину

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Как сообщают в группе волонтеров в «Фейсбуке», при прощании в аэропорту Бангкока Александр Иванович благодарил всех, кто помог ему, и даже прослезился. «Мы нашли благотворительный приют под Благовещенском, где согласились его принять, пообещав встретить прямо в аэропорту этого города, позаботиться о получении им незамедлительной медицинской помощи. Надеемся, что все так и произойдет», – написала волонтер Наталья Осадчая. Она поименно поблагодарила всех, кто перевел деньги для Александра Гужикова. В списке 67 имен, есть также благотворители, пожелавшие остаться неизвестными.

Руководитель приюта «Покров» Виталий Михайлов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» о состоянии Александра Ивановича.

«Вчера мы встретили его в аэропорту, документы у него есть. Предстоит оформить медицинский полис и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Это самый насущный вопрос, потому что Александр Иванович испытывает трудности с приемом пищи, кроме того, у него постоянные боли», – сообщил Виталий Михайлов, добавив, что обращение за медицинской помощью планируется в ближайшие дни.