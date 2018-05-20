Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:31 0

Благовещенец, избежавший тюрьмы в Таиланде, вернулся на родину

Благовещенец, избежавший тюрьмы в Таиланде, вернулся на родину
Фото: Facebook, "Твори Добро"

С помощью волонтеров и благотворителей в Благовещенск из Бангкока вернулся Александр Гужиков. Как сообщало ИА «Амур.инфо», несколько лет мужчина жил в Таиланде на нелегальном положении, заболел, чудом избежал тюрьмы. В Благовещенске его приютила общественная организация «Покров».

Как сообщают в группе волонтеров в «Фейсбуке», при прощании в аэропорту Бангкока Александр Иванович благодарил всех, кто помог ему, и даже прослезился. «Мы нашли благотворительный приют под Благовещенском, где согласились его принять, пообещав встретить прямо в аэропорту этого города, позаботиться о получении им незамедлительной медицинской помощи. Надеемся, что все так и произойдет», – написала волонтер Наталья Осадчая. Она поименно поблагодарила всех, кто перевел деньги для Александра Гужикова. В списке 67 имен, есть также благотворители, пожелавшие остаться неизвестными.

Руководитель приюта «Покров» Виталий Михайлов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» о состоянии Александра Ивановича.

«Вчера мы встретили его в аэропорту, документы у него есть. Предстоит оформить медицинский полис и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Это самый насущный вопрос, потому что Александр Иванович испытывает трудности с приемом пищи, кроме того, у него постоянные боли», – сообщил Виталий Михайлов, добавив, что обращение за медицинской помощью планируется в ближайшие дни.

Просмотров всего: 526

#жизнь

распечатать


Общество 15

На благовещенском пустыре высадили деревья и кустарники

Общество 4

В России законодатели сократили сроки вступления в наследство
Происшествия 20

Благовещенцев встревожил черный дым из трубы ТЭЦ
Общество 1

Боевые искусства, Noize MC, благотворительный концерт «Крылья»: выходные в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь