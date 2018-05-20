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В Благовещенске откроется выставка изделий в русском стиле

В Благовещенске откроется выставка изделий в русском стиле
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске 20 мая откроется выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей познакомят с русскими домовыми и природными духами, оберегами, народными куклами. С 24 мая в Доме ремесел откроется выставка работ из кости – украшений, утвари и предметов быта.

Персональные выставки мастеров Елены Крошко, Натальи Белоноженко, Сергея Клещева проводятся в Доме ремесел в преддверии Дня славянской письменности и культуры. Экспозиция называется «Дух времени». Она будет работать до 3 июня. В день открытия посетить выставку можно бесплатно. В последующие дни работы вход стоит 50 рублей.

В день открытия гостей ждут подарки: авторские сувениры. Все пришедшие на открытие выставки «Вне времени» станут участникам лотереи, в которой и разыграют работы мастеров.

Продолжит цикл выставка «Славянские традиции: здесь и сейчас», знакомящая с творчеством мастера Сергя Матуйзо. В выставочном зале Дома ремесел Городского дома культуры представят работы из дерева разных пород и кости – украшения, кухонную утварь и предметы быта. На открытии выставки посетители узнают, почему выбор мастера пал на этот материал и узнать секреты мастерства. Открытие выставки состоится 24 мая в 16:00. Работать экспозиция будет с 24 мая по 10 июня.

Все работы, которые мастера хотят показать своим гостям, обращены к истокам народной русской культуры и являются интересными и актуальными и по сей день. Дом ремесел находится в Благовещенске по адресу: улица Красноармейская, 159/3.

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