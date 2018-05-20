В Приамурье усилился ветер

В Амурской области в воскресенье, 20 мая, ожидается сильный ветер. Сила западного, юго-западного ветра в порывах достигнет 16–21 метра в секунду. В Благовещенске ветер усилится до 15–20 метров в секунду. В отдельных районах возможны грозы.

Погодные условия способствуют ухудшению лесопожарной обстановки. Повышается риск возникновения новых очагов природных пожаров, неконтролируемых палов сухой травы на землях сельхозназначения, лесного фонда, с возможным переходом на населенные пункты. Из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередачи, рекламных щитов, заторы автотранспорта на дорогах, увеличение количества ДТП, травматизма среди населения. Жителей просят без необходимости не выходить на улицу, воздержаться от поездок на личном транспорте. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными на дорогах.

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Елена Котейко