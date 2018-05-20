В Амурской области продолжают действовать 13 пожаров

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В Амурской области за минувшие сутки зарегистрировано 15 природных пожаров. Из них два ликвидировано, их площадь составляла 451 гектар. Действующими остаются 13 возгораний, четыре из которых локализовано на площади 3 635 гектаров.

По одному пожару действуют в Зейском и Тындинском районах, по два – в Магдагачинском и Селемджинском, три пожара действуют в Мазановском районе.

На тушении задействованы 500 человек. Из них 36 человек парашютно-пожарной службы Амурской авиабазы, 66 человек десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, 105 человек из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», шесть летчиков-наблюдателей, 118 представителей лесной охраны, 51 человек государственной противопожарной службы, а также 55 арендаторов и 58 человек из привлеченного населения. С пожарами борются с помощью 80 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов – два вертолета и четыре самолета. Авиация работает на пожарах и патрулирует районы. 19 мая самолет-амфибия Бе-200 привлекался для тушения природного пожара в Селемджинском районе. За семь сливов самолет доставил в зону горения 51 тонну воды, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, по состоянию на 19 мая определены классы пожарной опасности в следующих районах: III класс пожарной опасности – в Шимановском, Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Селемджинском районах. IV класс пожарной опасности – в Свободненском, Завитинском, Октябрьском, Благовещенском, Мазановском, Архаринском, Бурейском, Белогорском, Ромненском, Серышевском районах. V класс пожарной опасности установлен в Сковородинском районе.

На всей территории Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля в Приамурье объявлен режим ЧС. 15 мая режим ЧС снят.