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сегодня, 10:17 0

Благовещенский школьник прошел в финал конкурса чтецов

Благовещенский школьник прошел в финал конкурса чтецов
Фото: Instagram

Десятиклассник из Благовещенска Данил Залюбовский победил в региональном финале чемпионата «Страница 17». Во время конкурса, который прошел в Иркутске, определились лучшие региональные читчики. Данил поедет в Москву на российский этап конкурса.

«Все прошло не так уж и гладко, но из 16 участников я умудрился попасть в топ-3. А это означает лишь одно – я лечу на финал конкурса в Москву, где будет всего шесть! Шесть, Карл, соперников со всей России. Все действо будет происходить на сцене МХАТ. Я, по меньшей мере, в шоке...» – написал юноша в своем инстаграм-аккаунте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», открытый чемпионат Благовещенска по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» состоялся 2 мая. Задачей участников было интересно прочесть с листа незнакомый текст. В финал «Страницы 17» вышли двое: Данил Залюбовский и Антонина Волкова.

На российском этапе конкурса Амурскую область представит Данил Залюбовский.

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#конкурсы #культура #школа

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