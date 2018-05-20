Благовещенский школьник прошел в финал конкурса чтецов

Фото: Instagram

Десятиклассник из Благовещенска Данил Залюбовский победил в региональном финале чемпионата «Страница 17». Во время конкурса, который прошел в Иркутске, определились лучшие региональные читчики. Данил поедет в Москву на российский этап конкурса.

«Все прошло не так уж и гладко, но из 16 участников я умудрился попасть в топ-3. А это означает лишь одно – я лечу на финал конкурса в Москву, где будет всего шесть! Шесть, Карл, соперников со всей России. Все действо будет происходить на сцене МХАТ. Я, по меньшей мере, в шоке...» – написал юноша в своем инстаграм-аккаунте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», открытый чемпионат Благовещенска по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» состоялся 2 мая. Задачей участников было интересно прочесть с листа незнакомый текст. В финал «Страницы 17» вышли двое: Данил Залюбовский и Антонина Волкова.

На российском этапе конкурса Амурскую область представит Данил Залюбовский.