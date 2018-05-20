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20мая
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Тельцам стоит поберечь себя, а Водолеям поискать новое хобби: прогноз на 20 мая

Тельцам стоит поберечь себя, а Водолеям поискать новое хобби: прогноз на 20 мая

Восход Солнца: 04:36.
Заход Солнца: 20:16.
Солнце в Тельце.

Овен. Для вас пришло время действовать! Не бегите за советом к друзьям, вы должны сами принять решение и возложить на себя ответственность за него.

Телец. Лучше отказаться от решения финансовых вопросов и заключения договоров. Избегайте чрезмерных физических нагрузок и попытайтесь пораньше лечь спать.

Близнецы. На работе, в бизнесе спокойно. Главное, не хватайтесь за все сразу, доводите начатое дело до конца. Это хорошее время для поиска единомышленников, общения.

Рак. Этот день может активизировать педантичное отношение к вещам, трезвый взгляд на действительность. Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи.

Лев. Этот день символизирует очарование в любви. Возможна идеализация любовных связей, а также трудноосуществимые отношения, несвободного или вынужденного удалиться партнера.

Дева. He делитесь сокровенными мыслями, так как существует опасность утечки информации и использования ее против вас. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

Весы. Вам придется согласиться с родственниками по многим вопросами и поехать не на природу с друзьями, а трудиться на дачу.

Скорпион. Может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь.

Стрелец. Вы так рьяно возьмётесь за срочные дела, что уже к вечеру будете абсолютно свободны. Праздник пройдет на ура, если сами организуете его в нужном русле.

Козерог. Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту.

Водолей. Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или хобби. Принимая решения, вы не должны сомневаться в своей правоте.

Рыбы. Вы будете вызывать неподдельный интерес у противоположного пола, воспользуйтесь этим правильно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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