В Благовещенске определились победители «Российского азимута–2018» (фото)

19 мая в Благовещенске состоялись массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут–2018». Для города эти состязания уже давно стали традиционными – в областном центре они проводятся в 13-й раз.

Мероприятие прошло на территориях спорткомплекса «Юность», Первомайского парка и прилегающей местности. В этом году организаторы впервые обустроили специальный лабиринт для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В нем малыши могли учиться ориентированию в форме игры, находясь под присмотром родителей и волонтеров.

В основных соревнованиях участников разделили на 8 возрастных групп – до 12 лет, до 16 лет, до 18 лет, до 20 лет, до 21 года, до 35 лет, а также до 55 лет. Самый массовый забег был в группе до 12 лет. Представители обоих полов состязались отдельно.

Участникам выдавались карточки, где были обозначены места расположения контрольных пунктов. Спортсмены могли сами определять дистанцию по карте и строить траекторию своего забега.

«Карта может выдаваться только на старте, чтобы участники никому не смогли показать эту карту и чтобы следующие забеги не знали, где могут находиться эти контрольные пункты. Это секретная информация. Карта открывается только на старте», – рассказал ИА «Амур.инфо» о важной особенности соревнований председатель общественной организации «Время спорта» Сергей Петрищев.

По его словам, контрольные пункты организаторы стремились разместить в неожиданных местах, чтобы соревнования проходили разнообразнее.

Первые места в своих возрастных группах заняли: Гостроус Никита, Зубань София, Максимов Эдуард, Титаренко Евгения, Соколов Олег, Богославец Влада, Максименко Максим, Казакова Валерия, Кочетков Владимир, Косицина Валентина, Кураков Александр, Очкурова Виктория, Максименко Алексей, Щербакова Людмила, Сазонов Андрей и Громова Марина. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте общественной организации «Время спорта».