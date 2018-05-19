Амурское УФСИН проверяют представители центрального ведомства

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В УФСИН России по Амурской области начала работу плановая инспекторская проверка. Московскую комиссию возглавляет главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России подполковник внутренней службы Георгий Виноградов.

В ходе проверки, которая должна закончится 1 июня, члены комиссии посетят все учреждения, подведомственные УФСИН России по Амурской области. Будут оценены состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы региона. Также проверке подвергнется работа всех отделов и служб, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

29 мая руководитель комиссии ФСИН России Георгий Виноградов проведет прием граждан по личным вопросам. Прием состоится в Благовещенске по адресу: переулок Волошина, 8, с 15 до 16 часов. Предварительная запись – по телефонам 8 (4162) 393-112, 8 (4162) 393-101, 8 (4162) 393-201.