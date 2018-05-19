Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость
сегодня, 19:44 0

Амурское УФСИН проверяют представители центрального ведомства

Амурское УФСИН проверяют представители центрального ведомства
Фото: 28.fsin.su

В УФСИН России по Амурской области начала работу плановая инспекторская проверка. Московскую комиссию возглавляет главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России подполковник внутренней службы Георгий Виноградов.

В ходе проверки, которая должна закончится 1 июня, члены комиссии посетят все учреждения, подведомственные УФСИН России по Амурской области. Будут оценены состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы региона. Также проверке подвергнется работа всех отделов и служб, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

29 мая руководитель комиссии ФСИН России Георгий Виноградов проведет прием граждан по личным вопросам. Прием состоится в Благовещенске по адресу: переулок Волошина, 8, с 15 до 16 часов. Предварительная запись – по телефонам 8 (4162) 393-112, 8 (4162) 393-101, 8 (4162) 393-201.

Просмотров всего: 1

#визиты

распечатать


Общество 2

Noize MC приехал в Благовещенск

Экономика 3

Маслоэкстракционный завод в Белогорске укрепил экономику Дальнего Востока
Власть 13

В мае в Приамурье может приехать Сергей Шойгу
Общество 19

Владимир Пучков: пожарная обстановка в Приамурье стабилизировалась
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь