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Концерт в помощь больным детям провел в Благовещенске телемарафон «Крылья» (фото)

Концерт в помощь больным детям провел в Благовещенске телемарафон «Крылья» (фото)

19 мая в Благовещенске прошел первый этап телемарафона «Крылья». На площади ОКЦ состоялся благотворительный концерт, на котором каждый мог пожертвовать деньги на лечение больных детей.

Перед горожанами на площади выступили артисты Амурской областной филармонии и Общественно-культурного центра. Во время выступлений среди зрителей ходили волонтеры, которые собирали средства в специальные ящики. Свое пожертвование сделала и директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Она отметила, что артисты всегда рады участвовать в таких мероприятиях.

Сколько удалось собрать денег, станет известно в понедельник, 21 мая. Ящики для пожертвований вскроют в амурском отделении Российского детского фонда.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году телемарафон «Крылья» – юбилейный по счету. В пятый раз он собирает деньги больным детям. Средства пойдут на то, чтобы оплатить кинезиотерапию 30 малышам с диагнозом ДЦП, а также оказать адресную помощь, как это было в прошлом году с Арсением Реснянским.

Второй этап марафона состоится 3 июня.

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#дети #концерты #Крылья #культура

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