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Медали «АмурЭкспоФорума» нашли своих обладателей (фото)

Медали «АмурЭкспоФорума» нашли своих обладателей (фото)

В Благовещенске подвели итоги смотра-конкурса «Медаль международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум-2018"». За победу в нем боролись 8 компаний из Амурской области, ЕАО и Приморья, подавшие 19 заявок. В их числе продукты питания, строительные материалы и услуги.

Как рассказала председатель экспертного совета Татьяна Новрузова, в этом году все участники показали себя хорошо. Все они получили медали высокого достоинства. Экспертное жюри внимательно оценивало каждого претендента.

Важными критериями оценки стали география продаж представленных на конкурс продуктов, а также использование при производстве российского сырья.

Золотые медали достались: ИП Луценко С.А. (Благовещенск), ООО «Ратимир» (Владивосток), ООО «Амур Хэ» (Благовещенск), ООО ПК «Партизан» (село Раздольное), ИП Мамедов Х.А. (Биробиджан), ООО «Планета потолков» (Благовещенск), ООО «Флагман» (Благовещенск) и АО «ННК-Амурнефтепродукт» (Благовещенск).

ООО «Ратимир» получило 4 золотые медали, ИП Луценко С.А. – 3, ООО ПК «Партизан» – 3, ИП Мамедов Х.А. – 2, ООО «Флагман» – 2, АО «ННК-Амурнефтепродукт» – 2, ООО «Планета потолков» и ООО «Амур Хэ» – по одной золотой медали. Кроме того, ИП Мамедов Х.А. досталась одна серебряная медаль.

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