В Белогорске вандалы повредили фонтан «Жемчужина»

Фото пресс-службы администрации Белогорска

В Белогорске пятеро вандалов нанесли повреждения фонтану «Жемчужина». Сейчас он работает, но один из главных элементов сооружения – гранитная жемчужина – не движется под напором воды.

В муниципальной службе по благоустройству города рассказали, что в ночь на 19 мая пятеро неизвестных попытались вручную вытащить метровый в диаметре шар, весом почти в тонну, из чаши. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.

По словам замначальника единой службы по благоустройству и озеленению Сергея Кульбаки, случайным свидетелем акта вандализма стал один из жителей Белогорска.

«Пытались испортить муниципальное имущество женщина и пять мужчин. Возмущение и окрик на этот счет роли не сыграло, но подействовало замечание, что все происходящее снимает видеокамера. Она там установлена. Вандалы после быстро ретировались… Но факт остается фактом. На шаре остались две борозды от лома, которые мешают шару плавно двигаться под напором воды. Пытаемся найти решение по устранению проблемы, идет обработка записанного архива.

Обращаемся к жителям города – бережно относитесь к тому, что делается для всех, для детей микрорайона. Есть предположение, что вандализм совершается намеренно. Неоднократно мы уже вытаскивали из чаши специально подложенные камни под шар. Зачем это делается, непонятно», – цитирует Сергея Кульбаку пресс-служба администрации Белогорска.

Фонтан «Жемчужина» открылся в Белогорске 8 сентября 2017 года.