В Благовещенске мусоровоз повредил механической рукой внедорожник (видео)

19 мая в Благовещенске произошел инцидент с участием мусоровоза. Механическая рука машины повредила припаркованный внедорожник. Очевидцы утверждают, что пострадала еще одна машина – легковушка.

Как рассказал житель Благовещенска Арсений, происшествие случилось в районе оптово-розничной базы, расположенной адресу: улица Калинина, 141. По всей видимости, с механизмом мусоровоза возникли неполадки.

«Я так понял, он у него вышел из строя, что ли, ушел в бок и машины на парковке собрал», – рассказал Арсений.

По его словам, пострадали машины Toyota Prius и Toyota Land Cruiser.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в дежурную часть сообщений по факту повреждений автомобилей сегодня не поступало.