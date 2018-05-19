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сегодня, 17:21 2

В Благовещенске мусоровоз повредил механической рукой внедорожник (видео)

В Благовещенске мусоровоз повредил механической рукой внедорожник (видео)

19 мая в Благовещенске произошел инцидент с участием мусоровоза. Механическая рука машины повредила припаркованный внедорожник. Очевидцы утверждают, что пострадала еще одна машина – легковушка.

Как рассказал житель Благовещенска Арсений, происшествие случилось в районе оптово-розничной базы, расположенной адресу: улица Калинина, 141. По всей видимости, с механизмом мусоровоза возникли неполадки.

«Я так понял, он у него вышел из строя, что ли, ушел в бок и машины на парковке собрал», – рассказал Арсений.

По его словам, пострадали машины Toyota Prius и Toyota Land Cruiser.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в дежурную часть сообщений по факту повреждений автомобилей сегодня не поступало.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Нечего авто возле помойки парковать.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Vladimir28rusНечего авто возле помойки парковать.


    ++++ всё верно

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