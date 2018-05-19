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19мая
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сегодня, 17:02 0

«Саратовские авиалинии» заявили о возобновлении продажи авиабилетов

«Саратовские авиалинии» заявили о возобновлении продажи авиабилетов
Фото: biletik.aero

АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте 18 мая.

Отмечается, что продажа ведется обычным порядком как через сайт «Саратовских авиалиний», так и в агентствах по продаже авиабилетов.

При этом акционерным обществом принято решение о сокращении на 50 процентов чартерной программы международных полетов на период с 1 по 30 июня 2018 года.

«В настоящий момент в Росавиации рассматривается заявка АО "Саратовские авиалинии" о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года.

АО "Саратовские авиалинии" продолжает свою деятельность и гарантирует обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах, осуществляемых нашей авиакомпанией», – говорится в сообщении на сайте.

Как сообщало Амур.инфо, ранее появилась информация об уходе «Саратовских авиалиний» с рынка авиаперевозок. Последний рейс авиакомпании намечался на 31 мая. С 30 мая компании запрещали продавать билеты. По состоянию на 18 мая сообщение о прекращении деятельности с сайта авиакомпании удалено.

В Министерстве транспорта в ближайшее время должно состояться совещание по проблеме «Саратовских авиалиний».

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#транспорт

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