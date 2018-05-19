На благовещенском пустыре высадили деревья и кустарники

Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

19 мая в Благовещенске состоялась экологическая акция «Всероссийский день посадки леса». Мероприятие проходит ежегодно и предполагает высадку деревьев. В этом раз деревья и кустарники высадили на пустыре по улице 50-летия Октября, на участке от улицы Шафира до улицы Школьной.

Участники акции высадили 500 саженцев ясеня манчжурского, клена ясенелистного, ореха манчжурского, а также боярышника даурского и бересклет маака. В озеленении приняли участие более 400 горожан, среди которых школьники, студенты, жители близлежащих домов, представители общественных организаций и органов государственной власти.

Посадочными материалами горожан обеспечило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области из собственных питомников.

«Отрадно осознавать, что с каждым годом к данной акции присоединяется все больше и больше горожан, неравнодушных к проблемам наших лесов и окружающей среды, – говорит и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев. – В этом году наша область сильно пострадала от палов сухой растительности. В рамках дня посадки леса мы еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Практически 95 % лесных пожаров возникли по вине человека. Неосторожное обращение с огнем и несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности, которое потом переходит в неуправляемые пожары, наносит большой ущерб.

Сегодня в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" также была проведена акция "Антипал", в ходе которой мы показали, какими средствами и методами работают лесопожарные группировки и какой инвентарь они имеют для борьбы с лесными пожарами. Также мы продемонстрировали фильмы с участием наших пожарных подразделений, чтобы люди видели, как тяжело бороться с огнем».

Во время акции каждый желающий мог попрактиковаться в меткости: из мотопомпы струей воды можно было попасть в мишень, почувствовать себя настоящим пожарным, ознакомиться с работой РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) и другим оборудованием, которое применяют лесопожарные группировки.

Также министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области на безвозмездной основе предоставило 1 000 саженцев в школы и другие учреждения, которые пожелали провести озеленение своих территорий.

Осенью специалисты проверят, насколько хорошо прижились саженцы, и при необходимости заменят погибшие деревца, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.