В Новотроицком разбились два автомобиля (видео)

19 мая в селе Новотроицкое Благовещенского района произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля, получив сильные повреждения.

«Похоже, что они столкнулись лоб в лоб, одна машина отлетела на отбойник. У обеих разбитый перед, у одной – прямо сильно», – рассказала ИА «Амур.инфо» очевидица.

Судя по фото и видео, которые появились в социальных сетях, участниками ДТП стали легковушка и кроссовер.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.