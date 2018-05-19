В Новотроицком разбились два автомобиля (видео)
19 мая в селе Новотроицкое Благовещенского района произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля, получив сильные повреждения.
«Похоже, что они столкнулись лоб в лоб, одна машина отлетела на отбойник. У обеих разбитый перед, у одной – прямо сильно», – рассказала ИА «Амур.инфо» очевидица.
Судя по фото и видео, которые появились в социальных сетях, участниками ДТП стали легковушка и кроссовер.
Видео: instagram.com/mreporter_blg
По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.
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