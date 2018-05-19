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сегодня, 14:47 0

Курсанты ДВОКУ вошли в число лидеров «Снайперского рубежа»

Курсанты ДВОКУ вошли в число лидеров «Снайперского рубежа»
Фото: structure.mil.ru

В Хабаровском крае определились лидеры индивидуального зачета конкурса «Снайперский рубеж – 2018». По итогам первого этапа соревнований лидирует представитель Новосибирского ВОКУ, второе и третье места – у курсантов ДВОКУ.

Судейская коллегия определила лучших в снайперском биатлоне. Участники выполнили упражнения «стрельба на зачет», «снайпер в обороне», «снайпер в наступлении», «стрельба ночью», «стрельба по воздушной цели», «специальная стрельба».

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, снайперы продолжают выполнять упражнения второго этапа «парный зачет», где военнослужащим предстоит продемонстрировать свои лучшие навыки в работе с напарником.

Всего в состязаниях снайперов на полигоне принимает участие 12 команд по 6 военнослужащих.

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#военные #спорт

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