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В Благовещенске сняли на видео спешащего автохама

В Благовещенске сняли на видео спешащего автохама

В социальных сетях появилось видео нарушения ПДД в Благовещенске, которое произошло возле Амурской ярмарки. Легковой автомобиль проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Как видно на кадрах, водитель легковушки дождался, когда по «зебре» перейдут люди, и поехал через переход. При этом он решил не ждать зеленого сигнала светофора.

В настоящее время проезд на красный сигнал светофора предусматривает штраф в размере 1 000 рублей. Если нарушение будет совершено повторно, размер штрафа увеличится до 5 000 рублей. Кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок до полугода.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 1132

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ю3к

    Ю3к
    1 час назад



    Кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок до полугода.



    Кто же его прав то лишит? Права в Конституции прописаны, их только вместе с гражданством лишить можно...

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    вот козел.. прав надо лишать пожизненно, для всеобщей безопасности, и его в том числе..

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Как достали уже эти фотокоры и правдоискатели, неужели у нас так много людей чувствующие себя ущербными и завистливые. Неужели сами всегда и во всем правильные. Ситуации в жизни бывают разные иногда нужно и правила нарушить, чтобы спасти другую жизнь или предотвратить еще большее нарушение.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    31 минута назад

    ММСКак достали уже эти фотокоры и правдоискатели, неужели у нас так много людей чувствующие себя ущербными и завистливые. Неужели сами всегда и во всем правильные. Ситуации в жизни бывают разные иногда нужно и правила нарушить, чтобы спасти другую жизнь или предотвратить еще большее нарушение.


    Это ж сколько жизней ежедневно, да что там... ежечасно!!! спасается!

    Кому завидовать в этой ситуации? Почему вы оправдываете нарушителей?

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