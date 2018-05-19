В Благовещенске сняли на видео спешащего автохама

В социальных сетях появилось видео нарушения ПДД в Благовещенске, которое произошло возле Амурской ярмарки. Легковой автомобиль проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Как видно на кадрах, водитель легковушки дождался, когда по «зебре» перейдут люди, и поехал через переход. При этом он решил не ждать зеленого сигнала светофора.

В настоящее время проезд на красный сигнал светофора предусматривает штраф в размере 1 000 рублей. Если нарушение будет совершено повторно, размер штрафа увеличится до 5 000 рублей. Кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок до полугода.

Видео: instagram.com/stopham_blg