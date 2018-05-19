«Ночь музеев» собрала в краеведческом музее Благовещенска более 600 участников (фото)

18 мая в Амурском краеведческом музее в Благовещенске прошло традиционное мероприятие «Ночь музеев». В этот раз оно собрало более 600 участников, для которых приготовили развлечения на любой вкус.

Темой этой «Ночи музеев» стали «Шедевры из запасников». Горожане могли найти различные раритетные предметы из фондов краеведческого музея, участвуя в квесте. Среди таких предметов - костюм эвенкийского шамана конца 19 века, картина «Буряты у ручья», написанная в 1879 году, меч палача начала 20 века и другие.

В комнатах музея проходили интерактивные мероприятия, посвященные пионерии, Великой Отечественной войне. Работала «военная почта». Свои экспонаты показал и музей пожарной охраны Амурской области. Кроме того, собравшиеся увидели модные показы детской и женской одежды.

Горожане могли принять участие в мастер-классах – например, по росписи деревянных изделий и изготовлению оберегов.

В заключение «Ночи музеев» устроили фаер-шоу – свои навыки собравшимся продемонстрировал театр огня «Одержимые».

«Отзывы хорошие, люди остались довольны. Все чем-то себя заинтересовали», – отмечают организаторы.