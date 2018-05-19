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сегодня, 11:22 1

Пожарные тушили палы в Благовещенске и Благовещенском районе

Пожарные тушили палы в Благовещенске и Благовещенском районе
Фото: indolgoprud.ru

18 мая амурские пожарные выезжали на тушение палов сухой травы 9 раз. Палы были ликвидированы в Сковородинском, Свободненском, Благовещенском, Зейском, Ивановском районах, а также в Завитинске и Благовещенске.

В тушении были задействованы 78 человек личного состава и 21 единица техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрировано 838 палов, для ликвидации которых привлекали 5 709 человек и 1 494 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Согласно данным Рослесхоза, на 19 мая III класс пожарной опасности прогнозируется во всех районах Приамурья.

18 мая самолет Бе-200 ЧС привлекался для тушения пала в Селемджинском районе. В зону горения он доставил 45 тонн воды.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    13 минут назад

    фейерверк в честь уезжающему Козлову

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