Приамурье и Хэйлунцзян будут совместно развивать торгово-экономические зоны

Фото: invest.amurobl.ru

Амурская область и провинция Хэйлунцзян начнут совместную работу по развитию торгово-экономических зон. Соответствующее соглашение было подписано в рамках работы «АмурЭкспоФорума».

Бизнес-проекты обеих стран получат от органов власти поддержку для успешной работы в приграничных зонах, сообщается на инвестиционном портале Амурской области.

«Сейчас в двух приграничных территориях формируются точки притяжения инвестиций с благоприятными условиями для бизнеса», – отметил директор Агентства инвестиций Павел Пузанов. Договоренность о сотрудничестве инициирована во время его визита в апреле этого года в провинцию Хэйлунцзян.

С запуском трансграничного мостового перехода через реку Амур приграничные торгово-экономические территории станут точкой притяжения для новых проектов, отмечается на сайте.