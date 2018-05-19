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19мая
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сегодня, 09:38 2

В Белогорске мужчины вышли из автомобиля и станцевали на дороге (видео)

В Белогорске мужчины вышли из автомобиля и станцевали на дороге (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Белогорске. В ночное время группа мужчина покинула автомобиль, который стоял на дороге, и станцевала на проезжей части.

На кадрах видно, что машина стояла в ожидании разрешающего сигнала светофора. «Двенадцать, короче, ночи. Белогорск. Светофор. Танцуют в Белогорске. С "марка" вылезли чуваки, пока красный горит», – комментируют за кадром происходящее авторы ролика.

Мнения пользователей социальных сетей по поводу увиденного разделились. «Там такой светофор долгий, что можно не только потанцевать, но и поспать, и поесть, и покурить успеть», – написал один из них. «Это не происшествие», – заметил другой. «Таких сразу лишать надо, дорога – это не смешно», – высказался еще один комментатор.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 91

#Белогорск #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    16 минут назад

    опять Белогорск

  • Братеев1

    Братеев1
    13 минут назад

    во всей области танцуют-но сообщают только о Белогорске-браво Мелюков

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