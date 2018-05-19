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Noize MC приехал в Благовещенск

Noize MC приехал в Благовещенск

19 мая в Благовещенске даст концерт известный рэп-исполнитель Иван Алексеев – Noize MC. Певец уже приехал в столицу Приамурья и даже успел совершить поездку в Хэйхэ. Об этом Нойз рассказал в социальных сетях.

«Приехать в Благовещенск и не сгонять в Китай – это кощунство. Мы не такие!» – гласит запись в Инстаграме Ивана Алексеева. Исполнитель опубликовал видео, на котором видно, как он переправлялся с российского берега на китайский.

Как сообщало Амур.инфо, концерт Noize MC запланирован в Благовещенске на 20:30, он должен пройти в ТРЦ «Мега». Также в «Меге» состоится комедийное DJ-Show под треки DJ DЮSHA.

В последний раз Нойз выступал в Благовещенске в октябре 2017 года.

Видео: instagram.com/noizemc

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#визиты #концерты #музыка

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