Проблему «Саратовских авиалиний» обсудят в Минтрансе

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В Министерстве транспорта в ближайшее время состоится совещание по проблеме «Саратовских авиалиний» в связи с приостановкой сертификата эксплуатанта. В компании при этом заявляют, что стараются сохранить авиаперевозчика и выполнить обязательства перед пассажирами.

В РБК поступило сообщение ведомства, в котором говорится: «Для анализа ситуации в ближайшее время в Минтрансе состоится совещание с участием заинтересованных сторон».

В министерстве пояснили, что Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании до 30 мая из-за проблем с безопасностью полетов. В настоящий момент перевозчик устраняет выявленные недостатки.

«При необходимости специалисты авиационных властей готовы оказывать консультационную помощь перевозчику в этом вопросе», – отметили в Минтрансе. И добавили, что Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» приостановить продажу авиабилетов. В сообщении также отмечается, что авиакомпания и саратовский аэропорт являются объединенной структурой, однако ограничения касаются только авиаперевозчика.

В сообщении «Саратовских авиалиний», также поступившем в РБК, отмечается, что 18 мая состоялось экстренное заседание совета директоров компании. Совет рассмотрел вопрос выполнения требований госорганов технадзора и регулирования авиационной деятельности в целях снятия ограничений сертификата эксплуатанта. Совет директоров прилагает все усилия, чтобы сохранить деятельность компании, в том числе деятельность международного аэропорта Саратов Центральный.

В авиакомпании заверили, что все обязательства перед контрагентами и пассажирами выполняются и будут выполняться в дальнейшем. Совет директоров отмечает, что 17 мая авиапарк «Саратовских авиалиний» пополнило воздушное судно Embraer 190, а в июле поступит второе Embraer 190.

Ранее СМИ сообщили о том, что «Саратовские авиалинии», чей Ан-148, летевший из Домодедово в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье, уходят с рынка авиаперевозок. Последний рейс будет выполнен 31 мая, штат в котором работает более тысячи человек, распустят к середине июля. По информации СМИ, компания устранила замечания Росавиации и попыталась продолжить полеты под новым брендом «Иволга». Тем не менее регулятор закрыл продажу билетов. Компания пообещала вернуть пассажирам деньги.