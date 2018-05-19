В России законодатели сократили сроки вступления в наследство

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В России сокращены сроки вступления в наследство. Изменения вносятся в Основы законодательства России о нотариате и законы «О погребении и похоронном деле», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О валютном регулировании и валютном контроле».

Соответствующий закон поддержал Совет Федерации 16 мая.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, представляя документ, напомнил, что наследственные фонды, согласно уже принятому закону, начнут появляться в России с 1 сентября, а принятый документ уточняет в связи с этим действия нотариусов.

Нотариусы должны будут не позднее дня, следующего за днём открытия наследственного дела, проверить в единой информационной системе нотариата наличие сведений о составлении наследодателем завещания и установить содержание такого завещания. Содержание завещания установят на основании электронного образа такого документа, хранящегося в реестре нотариальных действий ЕИС нотариата.

Кроме того, при обнаружении завещания, предусматривающего создание наследственного фонда, нотариус будет обязан направить физическому или юридическому лицу, назначенному единоличным исполнительным органом фонда, предложение дать согласие на осуществление таких полномочий.

Аналогичные предложения планируется направлять гражданам, которые в силу завещания должны войти в состав коллегиальных органов фонда, пишет «Парламентская газета».

Ранее председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил «Российской газете»: «Наследственный фонд – это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя. Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит. Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания».