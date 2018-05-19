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сегодня, 07:30

У Стрельцов дела пойдут кувырком, Козероги рискуют потратиться: прогноз на 19 мая

У Стрельцов дела пойдут кувырком, Козероги рискуют потратиться: прогноз на 19 мая

Восход Солнца: 04:37.
Заход Солнца: 20:15.
Солнце в Тельце.

Овен. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Если хотите похудеть и оздоровиться, это время подходит для начала диеты.

Телец. Звезды советуют чуточку сбавить обороты, отрешиться от карьерных забот, слегка сузить круг общения, разобраться в себе.

Близнецы. Звезды рекомендуют вспомнить о тех, кто вам дорог. Если вы давно не звонили или не виделись с родственниками, то обязательно исправьте этот пробел.

Рак. Этот день символизирует перемены. Представители этого знака могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью.

Лев. Вам предложат такую перспективную работу, что вы тут же напишете заявление об увольнении. Вам даже советоваться ни с кем не нужно, все сложится превосходно.

Дева. Вы наконец сможете расшифровать значимые события последних лет, и станет понять что, зачем и для чего.

Весы. Сейчас вам все будет удаваться, даже общение с начальством пройдет на ура. Звезды советуют быть внимательнее и сразу же исправлять свои ошибки и недочеты.

Скорпион. Вы разносторонне развиты и любознательны, многим интересуетесь, но это может привести к тому, что вы понапрасну потратите свои силы, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном.

Стрелец. Вы должны быть крайне внимательны в словах. Любимый человек не виноват в том, что ваши дела идут кувырком.

Козерог. Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег, скорее всего, уйдет на текущие расходы. К тому же готовы напомнить о себе старые кредиторы.

Водолей. Вы начнет мнить из себя такую королеву, что все остальные вокруг покажутся холопами. Учтите, что шапка с головы слетит легко, а вот репутацию потом восстановить проблематично.

Рыбы. Вам захочется получить вознаграждение за свой труд, а шеф упорно не замечает вашей персоны. Не нужно действовать намеками и, тем более, смущаться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп

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