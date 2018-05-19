У Стрельцов дела пойдут кувырком, Козероги рискуют потратиться: прогноз на 19 мая
Восход Солнца: 04:37.
Заход Солнца: 20:15.
Солнце в Тельце.
Овен. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Если хотите похудеть и оздоровиться, это время подходит для начала диеты.
Телец. Звезды советуют чуточку сбавить обороты, отрешиться от карьерных забот, слегка сузить круг общения, разобраться в себе.
Близнецы. Звезды рекомендуют вспомнить о тех, кто вам дорог. Если вы давно не звонили или не виделись с родственниками, то обязательно исправьте этот пробел.
Рак. Этот день символизирует перемены. Представители этого знака могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью.
Лев. Вам предложат такую перспективную работу, что вы тут же напишете заявление об увольнении. Вам даже советоваться ни с кем не нужно, все сложится превосходно.
Дева. Вы наконец сможете расшифровать значимые события последних лет, и станет понять что, зачем и для чего.
Весы. Сейчас вам все будет удаваться, даже общение с начальством пройдет на ура. Звезды советуют быть внимательнее и сразу же исправлять свои ошибки и недочеты.
Скорпион. Вы разносторонне развиты и любознательны, многим интересуетесь, но это может привести к тому, что вы понапрасну потратите свои силы, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном.
Стрелец. Вы должны быть крайне внимательны в словах. Любимый человек не виноват в том, что ваши дела идут кувырком.
Козерог. Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег, скорее всего, уйдет на текущие расходы. К тому же готовы напомнить о себе старые кредиторы.
Водолей. Вы начнет мнить из себя такую королеву, что все остальные вокруг покажутся холопами. Учтите, что шапка с головы слетит легко, а вот репутацию потом восстановить проблематично.
Рыбы. Вам захочется получить вознаграждение за свой труд, а шеф упорно не замечает вашей персоны. Не нужно действовать намеками и, тем более, смущаться.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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