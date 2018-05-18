Амурские политики прокомментировали новое назначение губернатора Приамурья

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», о назначении стало известно в пятницу, 18 мая. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил кандидатуру амурского губернатора на пост руководителя министерства по развитию ДФО. Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Александра Козлова.

Первый секретарь амурского обкома КПРФ Роман Кобызов: «Губернаторы меняются как перчатки. Начатые проекты не доводятся до завершения, область нуждается в системном оздоровлении. Нет системности в руководстве региона, и это минус для области. Какой бы ни был новый губернатор, ему придется вникать в систему, структуру власти. Плюсы: по сравнению с Александром Галушкой, который не является дальневосточником, не знал специфику региона, назначение Александра Козлова как губернатора дальневосточной области выглядит, как минимум, логичным. Губернатор молодой, дальневосточник, он знает и ведет проекты на Дальнем Востоке. По-человечески его можно поздравить, но это не та должность, которая однозначно благоприятна для дальнейшей чиновничьей карьеры Александра Козлова. Министерство проблемное, регион проблемный, работать нужно много».

Как сообщил Роман Александрович, в Амурской области будет назначен исполняющий обязанности губернатора. «Возможно, этот ио будет выдвинут от партии "Единая Россия" на выборы. Чего нам ждать? Новых выборов 9 сентября», – добавил Кобызов.

Председатель амурского отделения общественного объединения малого бизнеса «Опора России» Борис Белобородов отметил: «Я бы, наверное, предположил, что перемещение Александра Козлова на более высокий пост связано с конкретными результатами развития Амурской области. Если в предыдущие времена руководители области не всегда держали прямой и открытый диалог с предпринимателями, малым бизнесом, то Александр Козлов за время своего губернаторства ввел хорошую традицию именно откровенного разговора. Поэтому предприниматели соответствующим образом оценили его работу и его правительства. Именно поэтому Амурская область поднялась в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Наверное, можно сделать простой и логичный вывод: по результатам работы».

Представители регионального отделения партии ЛДПР от комментариев отказались. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал несколько слов о назначении Козлова в интервью корреспонденту «Вестей»: «К Козлову были претензии, на выборах были проблемы. Мы будем надеяться, что будет рассмотрена кандидатура представителя ЛДПР Ивана Абрамова, который на выборах в Амурской области занял второе место и числится в кадровом резерве».