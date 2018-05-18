Выборы губернатора Амурской области могут быть назначены в начале июля

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«В уставе закреплены прямые выборы губернатора. Есть закон Амурской области о выборах губернатора региона. Норма федерального уровня – выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации назначаются не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. То есть выборы губернатора Амурской области должны назначить не ранее 31 мая и не позднее 10 июня, на единый день голосования – второе воскресенье сентября, это 9 сентября 2018 года.

Но поскольку эти выборы досрочные, то по нормам закона сроки избирательных действий могут быть сокращены на одну треть. Следовательно, досрочные выборы могут быть назначены еще и по сокращенным срокам: с 4 июля по 10 июля. Орган, который назначает проведение выборов, – Законодательное собрание Амурской области. Ждем его решения», – сообщила секретарь избирательной комиссии Амурской области Татьяна Ныркова.