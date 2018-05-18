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сегодня, 22:02 5

Выборы губернатора Амурской области могут быть назначены в начале июля

Выборы губернатора Амурской области могут быть назначены в начале июля
Фото: www.zercalo.org

Губернатор Амурской области Александр Козлов в пятницу, 18 мая, назначен на должность министра по развитию Дальнего Востока. В ближайшее время правительство должно назначить исполняющего обязанности главы Приамурья. О процедуре выборов губернатора корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала секретарь избирательной комиссии Амурской области Татьяна Ныркова.

«В уставе закреплены прямые выборы губернатора. Есть закон Амурской области о выборах губернатора региона. Норма федерального уровня – выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации назначаются не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. То есть выборы губернатора Амурской области должны назначить не ранее 31 мая и не позднее 10 июня, на единый день голосования – второе воскресенье сентября, это 9 сентября 2018 года.

Но поскольку эти выборы досрочные, то по нормам закона сроки избирательных действий могут быть сокращены на одну треть. Следовательно, досрочные выборы могут быть назначены еще и по сокращенным срокам: с 4 июля по 10 июля. Орган, который назначает проведение выборов, – Законодательное собрание Амурской области. Ждем его решения», – сообщила секретарь избирательной комиссии Амурской области Татьяна Ныркова.

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • full

    full
    46 минут назад

    Выборы? Можно ржать или команды не было?

  • Nikodim

    Nikodim
    35 минут назад

    Козлов был не подарок, но если заезжего поставят, то хана области. А из местных кто остался то? Абрамова даже в расчёт не беру. Мелюков, Синьков и все.

  • Талли

    Талли
    25 минут назад

    Я не пойду на выборы))

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    21 минута назад

    У нас нет выборов.. есть постановочное шоу

  • Братеев1

    Братеев1
    14 минут назад

    привезут гастролёра

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