Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:20 2

В июне россиян ждет трехдневный праздник

В июне россиян ждет трехдневный праздник
Фото: www.vesti.ru

В первый летний месяц россияне отметят День России и отдохнут целых три дня подряд – с 10 по 12 июня включительно. При этом понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботу, 9 июня.

В Роструде также напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом рабочий день 9 июня должен быть короче на один час.

Что же касается следующей за праздником неделей, то в ней будет всего три рабочих дня – со среды, 13 июня, по пятницу, 15 июня, пишут «Вести».

Просмотров всего: 592

#отдых #праздники #работа #российская власть

распечатать


Власть 141

Александр Козлов назначен министром по развитию Дальнего Востока
Власть 41

Александр Козлов может покинуть пост губернатора Амурской области
Общество 4

«Зарядку со стражем порядка» в Приамурье впервые вели не полицейские, а дети
Общество 2

Выпускники пятой школы Благовещенска на день стали киногероями
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Оппозиция

    Оппозиция
    1 час назад

    13 июня это среда!

  • Kim

    Kim
    1 час назад

    Кто такой Россиянин??? Вот я живу в России,корни русские...,но почему то я работаю так,как захотят ОНИ !!!Хитрые,трусливые люди.....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь