В июне россиян ждет трехдневный праздник

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В первый летний месяц россияне отметят День России и отдохнут целых три дня подряд – с 10 по 12 июня включительно. При этом понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботу, 9 июня.

В Роструде также напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом рабочий день 9 июня должен быть короче на один час.

Что же касается следующей за праздником неделей, то в ней будет всего три рабочих дня – со среды, 13 июня, по пятницу, 15 июня, пишут «Вести».