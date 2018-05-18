Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость
сегодня, 19:58 35

Александр Козлов назначен министром по развитию Дальнего Востока

Александр Козлов назначен министром по развитию Дальнего Востока

Губернатор Амурской области Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока. Об этом в пятницу, 18 мая, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил президенту Владимиру Путину.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Минвостокразвития является Александр Галушка, который возглавлял ведомство с сентября 2013 года.

В марте 2015 года Александр Козлов был назначен исполняющим обязанности губернатора Амурской области. 20 сентября 2015 года Александр Козлов был избран губернатором Приамурья. До этого он руководил региональным министерством ЖКХ, был мэром Благовещенска.

Новая структура правительства мало изменилась. Министерство образования разделено на два органа: министерство просвещения и министерство высшего образования и науки. Кроме того, министерство связи и коммуникаций стало министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации. «Мы обсуждали, дискутировали по некоторым кандидатурам, – сказал Путин. – Люди известные, с опытом работы, хорошо себя зарекомендовали на прежних местах работы. Прошу подключиться к замене наших коллег, которые покидают прежние места работы».

«В ближайшее время представим новых министров коллективам их министерств», – сообщил Дмитрий Медведев.

Прямая трансляция встречи Путина и Медведева велась на канале «Вести 24».

Просмотров всего: 4773

#областная власть #российская власть

распечатать


Власть 33

Александр Козлов может покинуть пост губернатора Амурской области
Общество 1

Еще 13 обманутых дольщиков в Амурской области получили финансовую поддержку
Экономика

В Амурскую область из Китая прибыла делегация округа Большой Хинган
Власть 9

На ремонт дорог в Приамурье потратят почти пять миллиардов рублей
Комментарии
Показать все (35) Обсудить на форуме
  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    на конец то ))

  • Лапушка

    Лапушка
    57 минут назад

    теперь не только Амурская область, весь Дальний Восток будет бодрячком!!! Ура!!! Гордость просто переполняет

  • дед

    дед
    57 минут назад

    1-е апреля???? ....или анекдот?

  • ООШШ

    ООШШ
    56 минут назад

    Вот так новость,Амурскую область поднял,на очереди ДВ ,ну а что, справится,бумажки подписывать и слушаюсь говорить.Вот повезло.

  • Афоня

    Афоня
    54 минуты назад

    Это здорово!

  • Пещеход

    Пещеход
    49 минут назад

    А злые языки говорили что он выше губера уже не прыгнет ))) Бедная область - что ей так не везет - то губеры никакие да временные, то вообще без него. Ходит по рукам без хозяина настоящего

  • кулибин

    кулибин
    49 минут назад

    "Главное вовремя подлизывать попец"

  • svet_70_77

    svet_70_77
    49 минут назад

    Это же кому и сколько надо было занести, чтобы КАА поставить что-то развивать... Бедный Дальний Восток

  • кулибин

    кулибин
    48 минут назад

    Ну щас заживем

  • троль здесь

    троль здесь
    41 минута назад

    в москве решили уничтожить дальний восток?

    не зря козлов для нас налоги на недвижимость в десятки раз поднял

    спасибо ему амурчане за это ещё долгие годы говорить будут

  • Версия

    Версия
    41 минута назад

    Ура!!! Амурская область - кузница кадров для правительства России! Так держать Александр Александрович!

  • Гришка

    Гришка
    38 минут назад

    Широко шагает, как бы штаны не порвал! Маразм все крепче и крепче

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    37 минут назад

    Красавчик!!! Обиженный могут выть сколько угодно, но он министр, и это факт!!

  • Хмык

    Хмык
    34 минуты назад

    Гыг. Ноу коммент.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    34 минуты назад

    Вполне логичное назначение.

  • true_rus

    true_rus
    33 минуты назад

    У них область стартовая площадка,все так и планировалось, родственник в Москве вхож в кабинеты.

    Какого назначат следующем, не Донца ли?

  • tankist btb

    tankist btb
    32 минуты назад

    интересно кто его по лестнице двигает?

  • Афоня

    Афоня
    31 минута назад

    Это здорово потому, что нынешнее правительство идёт в отставку.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    31 минута назад

    Как это развидеть?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    30 минут назад

    Кто будет следующий "Ко..." на месте губера?

    Интересно, а козлов дачу себе в Белогорье достроил? Что там будет?

  • троль здесь

    троль здесь
    27 минут назад

    через год путина на пенсию, а козлова в президенты

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    22 минуты назад

    Ветку надо будет сохранить - очень подробная перепись задолизов. Рано радуетесь - нестеровых с собой не возьмут, а новый, возможно, будет работать так, что и пояснять его решения не придется...

  • us.2017

    us.2017
    22 минуты назад

    я не знаю почему он в марте 18 не пошел на выборы ,такой выбор был ))

    в первые в России был бы такой молодой президент ( он наверное несколько языков знает и еще учится на инженера геолога )

    вот что МАП делает с людьми ))))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    19 минут назад

    Надеюсь теперь амуринфа перестанет нас терзать ежедневными репортажами о покатушках дитяти и перерезанных ленточках.

    Пусть это будет последняя новость о нём на АмИнфе.

  • aleun

    aleun
    18 минут назад

    Ждем Абрамчика в губеры...

    И Трушика ему в замы...

    Будет полный пи**ц!

    :))))

  • us.2017

    us.2017
    17 минут назад

    интересно сколько он Димону отстегнул от бюджета )))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    16 минут назад

    us.2017

    интересно сколько он Димону отстегнул от бюджета )))



    Фсё , прям фсё фсё что было, своих ещё приплатил, а чего не доставало долизнул.

  • us.2017

    us.2017
    16 минут назад

    Галушко про тормозил ,думал халява пройдет ( а нет сейчас нужно откат всем давать )

  • полазник

    полазник
    14 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Надеюсь теперь амуринфа перестанет нас терзать ежедневными репортажами о покатушках дитяти и перерезанных ленточках.

    Пусть это будет последняя новость о нём на АмИнфе.



    ...не.утерпел...)))

  • Айнура

    Айнура
    13 минут назад

    троль здесьв москве решили уничтожить дальний восток?

    не зря козлов для нас налоги на недвижимость в десятки раз поднял

    спасибо ему амурчане за это ещё долгие годы говорить будут


    Троль он во всём троль. Налог на недвижимость (т.е., налог на имущество по кадастровой стоимости) ввёл Кожемяко. С 01.01.2015 решением органа исполнительной власти нашей области мы перешли на новую систему исчисления налога. Козлов стал губернатором с 20.09.2015.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 минут назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Надеюсь теперь амуринфа перестанет нас терзать ежедневными репортажами о покатушках дитяти и перерезанных ленточках.

    Пусть это будет последняя новость о нём на АмИнфе.



    ...не.утерпел...)))



    Узбакойся Михалыч.

    Аминь.

    Померла так померла.

    Чё делать то теперь сиротинушка станешь?

  • полазник

    полазник
    5 минут назад

    ...ты.зря.радуешся...)))

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 минуты назад

    Представляете каков кадровый голод в правительстве? Если "такое" министром назначают...Слава богу что министерство это фейковое. Ничего не делает, и не решает. А только выступает по телевизору.

  • Айнура

    Айнура
    3 минуты назад

    А вот опасения отдельных "аналитиков" имеют под собой основания. Неизвестно, кого нам уготовили. Козлов А.А. - не самый плохой вариант. Умный, молодой, делал всё что мог в условиях полной кремлевской централизации власти(централизация власти - это беда или необходимость, можно порассуждать на другой ветке). Козлову А.А. - успехов на новом посту.

  • Хмык

    Хмык
    1 минута назад

    Не, ну хоть кто-нибудь пожалейте об его уходе. А то как-то непорядочно получается. Такое чувство, что все рады его уходу И едротроли и обычный народ.

Показать все (35) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь