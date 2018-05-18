Александр Козлов назначен министром по развитию Дальнего Востока

В настоящее время исполняющим обязанности главы Минвостокразвития является Александр Галушка, который возглавлял ведомство с сентября 2013 года.

В марте 2015 года Александр Козлов был назначен исполняющим обязанности губернатора Амурской области. 20 сентября 2015 года Александр Козлов был избран губернатором Приамурья. До этого он руководил региональным министерством ЖКХ, был мэром Благовещенска.

Новая структура правительства мало изменилась. Министерство образования разделено на два органа: министерство просвещения и министерство высшего образования и науки. Кроме того, министерство связи и коммуникаций стало министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации. «Мы обсуждали, дискутировали по некоторым кандидатурам, – сказал Путин. – Люди известные, с опытом работы, хорошо себя зарекомендовали на прежних местах работы. Прошу подключиться к замене наших коллег, которые покидают прежние места работы».

«В ближайшее время представим новых министров коллективам их министерств», – сообщил Дмитрий Медведев.

Прямая трансляция встречи Путина и Медведева велась на канале «Вести 24».