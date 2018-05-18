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18мая
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сегодня, 19:38 0

В Благовещенске пройдет чемпионат Приамурья по спортивному туризму

В Благовещенске готовятся к проведению чемпионата Амурской области по спортивному туризму. В течение двух дней, 26 и 27 мая, в урочище Мухинское около 60 человек будут соревноваться в прохождении дистанций.

26 мая соревнования пройдут на короткой дистанции, 27 мая – на длинной. Участникам чемпионата предстоит преодолеть препятствия – спуск по наклонной переправе по бревну и другие испытания.

Уже подтверждено участие спортсменов из Тынды, Углегороска, Благовещенска. Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» представитель клуба «Туристы Амура», возможно, в состязаниях будут участвовать дети с ограниченными возможностями. Однако организаторы пока не решили, готовить для ребят отдельную трассу или они пройдут общую дистанцию.

Организуют чемпионат министерство физической культуре и спорта Амурской области и «Туристы Амура».

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#спорт #туризм

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