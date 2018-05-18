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Александр Козлов может покинуть пост губернатора Амурской области

Александр Козлов может покинуть пост губернатора Амурской области

В Благовещенске обсуждают слухи о грядущих перестановках в руководстве Амурской области. Есть разные источники и разные версии. В пятницу, 18 мая, в Кремле должны назвать фамилии всех членов обновленного правительства РФ. Появилась информация, что на должность одного из министров могут предложить губернатора Приамурья Александра Козлова.

По некоторым данным, глава региона может занять должность министра по развитию Дальнего Востока. С 2013 года Минвостокразвития возглавлял Александр Галушка.

После вступления Владимира Путина в должность президента все правительство сложило полномочия, некоторые министры и вице-премьеры уже переназначены. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев должен озвучить свои предложения по кадрам президенту. Будет ли утвержден в этой должности амурский губернатор, пока неясно.

По другой версии, на должность министра по развитию Дальнего Востока называют кандидатуры экс-губернатора Приамурья и нынешнего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, а также Вячеслава Шпорта, который руководит Хабаровским краем, а также Григория Куранова, являющегося заместителем полномочного представителя президента на Дальнем Востоке.

Имя амурского губернатора значится в списке возможных претендентов в заместители министра по развитию Дальнего Востока. По слухам, Александр Козлов может забрать в Москву и своего нынешнего заместителя по ЖКХ Дмитрия Тетенькина. В пресс-службе амурского губернатора эту информацию не комментируют.

Ответа на вопрос – кто в таком случае может стать следующим амурским губернатором, пока нет. Информированные источники говорят, что кресло главы региона с большой долей вероятности может занять областной лидер ЛДПР Иван Абрамов. Он был основным соперником Александр Козлова на выборах губернатора. Александр Козлов набрал по итогам тех выборов 50,64 % голосов, а Иван Абрамов 28,3 %. В этом случае область ожидает серьезная смена команды в амурском «белом доме». Как утверждает информированный источник, губернатор Приамурья может уехать из области уже в понедельник, 21 мая.

Справка

Александр Козлов родился в 1981 году в Южно-Сахалинске. Окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «Юриспруденция», работал юрисконсультом в компании «Дальвостуголь». В 2004 году Козлов возглавил один из филиалов «Росугля» в городе Гуково, через год стал директором филиала ОАО «Русский уголь» в Благовещенске. С 2009 по 2010 год занимал пост гендиректора ООО «Амурский уголь» в Райчихинске.

2 февраля 2011 года назначен на должность первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В августе этого же года Александр Козлов возглавил это ведомство.

23 декабря 2011 года был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым молодым министром в Приамурье. Занимал пост до 14 февраля 2014 года.

14 февраля 2014 года Александр Козлов назначен первым заместителем главы администрации Благовещенска Павла Березовского. В апреле 2014 стал победителем предварительного внутрипартийного голосования по кандидатуре в мэры областного центра.

14 сентября 2014 года победил на выборах мэра Благовещенска, через пять дней официально вступил в должность.

25 марта Александр Козлов указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. В сентябре 2015 года Александр Козлов был избран губернатором Амурской области.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Надо алкоголь с понедельника во всей АО прекратить продавать.

    Область упъётся на радостях.

  • унылый и злой

    унылый и злой
    2 часа назад

    Не спейся только, когда Абрамчик придет и область вниз уведет

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Надо алкоголь с понедельника во всей АО прекратить продавать. Область упъётся на радостях.



    не пылите из окопа

  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    Бодрячком!

  • Неферти.

    Неферти.
    2 часа назад

    Да ладно. Вот это крыша! А скромненький такой. Кто следующий?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    унылый и злой

    Не спейся только, когда Абрамчик придет и область вниз уведет



    Знакомая тактика троллей, из серии -лишь бы не было войны, кто если не .... и т.д и т.п.

    Хуже КАА в АО уже никого не будет. Просто это невозможно.

    А Абрамов мне абсолютно параллелен.

  • Табуретка

    Табуретка
    2 часа назад

    не дай Бог Абрамова поставят. Это считай сразу можно ставить крест на развитии региона.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    3.2

  • фая

    фая
    2 часа назад

    Одного из ректоров местных вузов

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    да будет Василий Орлов

  • ay

    ay
    2 часа назад

    и тут в двери постучали... = нет такой страницы.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ну какой из Козлова министр? Хотя и Галушка - не блещёт в министрах.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А уж какой из Абрамовича губернатор... Ну аб этом нам поведает Труш.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    ay

    Ну какой из Козлова министр? Хотя и Галушка - не блещёт в министрах.



    Да там министерство левое и министр свадебный генерал.

    Само то под КАА отсидеться для слелующего скачка попрыгунчика.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    ay

    А уж какой из Абрамовича губернатор... Ну аб этом нам поведает Труш.



    Абрамовым пугают больше.

    Оно ему надо из Москвы сюда возвращаться.

    Разгребать после двух уперуспешных.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    А чего новость то убрали.

    Пусть народ порадуется.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ....неспростабуквукорежитприкаждомупоминанииоКозлове...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ....неспростабуквукорежитприкаждомупоминанииоКозлове...)))



    Неспростатызадсвойрвёшьзабездарьиегозамазависимвидноочень

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Ачётутбыло

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Азачтоновостьзабанили?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Olivyeva

    Азачтоновостьзабанили?



    Да КАА видно рано хлестанулся о повышении, а его кинули.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...этоявчераспивонаклавупролил.кнопказалипла...)))аты,букванерадуйся.всеравнотвоимечтыстобойиумрут.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...этоявчераспивонаклавупролил.кнопказалипла...)))аты,букванерадуйся.всеравнотвоимечтыстобойиумрут.



    А вот угрожать в твоём неоднозначном положении , да ещё с залипшей кнопкой я бы тебе не советовал.

    С собой то тебя всё равно не возьмут.

    Выходит всё нализанное непосильным прогибанием прахом.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...упаси.Бог.чтобы.я.те.угрожал.я.о.естественном.процессе...в.смысле-не.дождешся.)))а.нализанного.у.меня.ничего.нет.это.ты.херню.от.злости.несеш.злоба.тебя.и.задушит.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...упаси.Бог.чтобы.я.те.угрожал.я.о.естественном.процессе...в.смысле-не.дождешся.)))а.нализанного.у.меня.ничего.нет.это.ты.херню.от.злости.несеш.злоба.тебя.и.задушит.



    А землица?

    До сих пор отрабатываешь?

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад

    Газета ру передает:

    Между тем, российские журналисты на улице перед входом в резиденцию ждут судьбоносной встречи. На место уже приехал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но с прессой он был не многословен. На вопрос: ждать ли сегодня помимо объявления состава кабмина новый состав Администарции президента, он ответил: «Не думаю... что сегодня».

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Я бы убрал неопределённость из заголовка новости.

    КАА не долго ещё будет оставаться губером и однозначно покинет этот пост.

    Удивительно, что некоторые сразу вспомнили про Абрамова и начали рвать пуканы, что область прекратит развиваться.

    Можно подумать, что при "успешном" КОНе и "мудром" КАА развитие шло семимильными шагами и область просто завалила столицу амурскими деньгами!

    А все остальные просто завидуют нам! ©

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    18 мая, в Кремле должны назвать фамилии всех членов обновленного правительства РФ.



    что значит "обновленного"? там же все те же

    койками просто поменялись.

    А Козлов да, ценный кадр при нонешним режиме.

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    он ответил: «Не думаю... что сегодня»



    ну правильно, чтоб анекдот закончить эффектно паузу нужно выдержать

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад

    Озвучили только! Наши поздравления!!!

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...упаси.Бог.чтобы.я.те.угрожал.я.о.естественном.процессе...в.смысле-не.дождешся.)))а.нализанного.у.меня.ничего.нет.это.ты.херню.от.злости.несеш.злоба.тебя.и.задушит.



    А землица?

    До сих пор отрабатываешь?



    ...какая.землица...чо.ты.несеш(мягкий.знак.тоже.западает))).).

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...упаси.Бог.чтобы.я.те.угрожал.я.о.естественном.процессе...в.смысле-не.дождешся.)))а.нализанного.у.меня.ничего.нет.это.ты.херню.от.злости.несеш.злоба.тебя.и.задушит.



    А землица?

    До сих пор отрабатываешь?



    ...какая.землица...чо.ты.несеш(мягкий.знак.тоже.западает))).).



    Ну-ну.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...чо.за.мычал?

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