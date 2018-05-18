Александр Козлов может покинуть пост губернатора Амурской области

В Благовещенске обсуждают слухи о грядущих перестановках в руководстве Амурской области. Есть разные источники и разные версии. В пятницу, 18 мая, в Кремле должны назвать фамилии всех членов обновленного правительства РФ. Появилась информация, что на должность одного из министров могут предложить губернатора Приамурья Александра Козлова.

По некоторым данным, глава региона может занять должность министра по развитию Дальнего Востока. С 2013 года Минвостокразвития возглавлял Александр Галушка.

После вступления Владимира Путина в должность президента все правительство сложило полномочия, некоторые министры и вице-премьеры уже переназначены. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев должен озвучить свои предложения по кадрам президенту. Будет ли утвержден в этой должности амурский губернатор, пока неясно.

По другой версии, на должность министра по развитию Дальнего Востока называют кандидатуры экс-губернатора Приамурья и нынешнего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, а также Вячеслава Шпорта, который руководит Хабаровским краем, а также Григория Куранова, являющегося заместителем полномочного представителя президента на Дальнем Востоке.

Имя амурского губернатора значится в списке возможных претендентов в заместители министра по развитию Дальнего Востока. По слухам, Александр Козлов может забрать в Москву и своего нынешнего заместителя по ЖКХ Дмитрия Тетенькина. В пресс-службе амурского губернатора эту информацию не комментируют.

Ответа на вопрос – кто в таком случае может стать следующим амурским губернатором, пока нет. Информированные источники говорят, что кресло главы региона с большой долей вероятности может занять областной лидер ЛДПР Иван Абрамов. Он был основным соперником Александр Козлова на выборах губернатора. Александр Козлов набрал по итогам тех выборов 50,64 % голосов, а Иван Абрамов 28,3 %. В этом случае область ожидает серьезная смена команды в амурском «белом доме». Как утверждает информированный источник, губернатор Приамурья может уехать из области уже в понедельник, 21 мая.

Справка

Александр Козлов родился в 1981 году в Южно-Сахалинске. Окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «Юриспруденция», работал юрисконсультом в компании «Дальвостуголь». В 2004 году Козлов возглавил один из филиалов «Росугля» в городе Гуково, через год стал директором филиала ОАО «Русский уголь» в Благовещенске. С 2009 по 2010 год занимал пост гендиректора ООО «Амурский уголь» в Райчихинске.

2 февраля 2011 года назначен на должность первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В августе этого же года Александр Козлов возглавил это ведомство.

23 декабря 2011 года был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым молодым министром в Приамурье. Занимал пост до 14 февраля 2014 года.

14 февраля 2014 года Александр Козлов назначен первым заместителем главы администрации Благовещенска Павла Березовского. В апреле 2014 стал победителем предварительного внутрипартийного голосования по кандидатуре в мэры областного центра.

14 сентября 2014 года победил на выборах мэра Благовещенска, через пять дней официально вступил в должность.

25 марта Александр Козлов указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. В сентябре 2015 года Александр Козлов был избран губернатором Амурской области.