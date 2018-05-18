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18мая
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сегодня, 17:58 3

Фотографии должников за ЖКУ разместили на билбордах на улицах Благовещенска

Фотографии должников за ЖКУ разместили на билбордах на улицах Благовещенска
Фото: пресс-служба АКС

В Благовещенске фотографии недобросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги разместили на билбордах у их домов. Таким способом судебные приставы напомнили о необходимости платить за воду и тепло вовремя.

Первый баннер провисел всего три дня – за это время неплательщик внес в кассу Благовещенского РКЦ более 126 тысяч рублей долга и 85 тысяч рублей пени.

Всего в областном центре появились два билборда с изображением тех, кто не платит вовремя за воду и тепло. Первыми себя увидели жители дома по адресу: улица Театральная, 81/1. Меньше недели назад фото появились на баннере у дома № 13/3 улице Кантемирова, в районе кинотеатра «Харбин».

Черный список из 20 многоквартирных жилых домов Благовещенска, где проживает наибольшее количество должников, был сформирован год назад. Во дворах лидеров антирейтинга проводили собрания. Жильцам рассказывали о способах взыскания: выселении, аресте автомобилей, ограничении выезда за границу. Тем же, кто до сих пор не прислушался и не оплатил услуги водо- и теплоснабжения, напомнили об этой необходимости на выходе из дома.

На каждом билборде изображены по два лица, третье место – вакантное. Это – напоминание о том, что фото должников, появившиеся на баннере, не последние. Смена неплательщиков будет происходить по мере оплаты задолженности потребителями коммунальных ресурсов.

В преддверии летней ремонтной кампании ресурсоснабжающее предприятие Благовещенска остро ощущает нехватку денежных средств. На самом деле в списке жилых домов, задолженность в которых за услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения превышает два миллиона рублей, 35 адресов. Но в черный список пока включили только 20 из них, сообщают «Амурские коммунальные системы».

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#ЖКХ #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Нега

    Нега
    58 минут назад

    Давайте скинемся и повесим на билборд Фурсова.

  • ФИО

    ФИО
    25 минут назад

    Все же есть в этом что-то незаконное. Не приветствую тех, кто копит долги, но эти меры отдают вседозволенностью.

  • Ойя

    Ойя
    22 минуты назад

    Персональные данные без разрешения опубликованы на всеобщее обозрение.А как же закон?

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