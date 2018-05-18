Боевые искусства, Noize MC, благотворительный концерт «Крылья»: выходные в Благовещенске

Фото: ekstrabladet.dk

В эти выходные в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий. Состоится «Азимут-2018», турнир по танцевальному спорту, соревнования по боевым искусствам. Кроме того, в городе выступит группа «Лесоповал», Noize MC и DJ DЮSHA.

Суббота, 19 мая

В ДК Профсоюзов состоится турнир по танцевальному спорту «Благовещенск–2018». В мероприятии примут участие около 150 спортсменов из городов: Благовещенск, Белогорск и Свободный. Парад участников и открытие турнира состоится в 11:15.

На картодроме «Юбилейный» в районе 8 километра Новотроицкого шоссе пройдет первый этап чемпионата Благовещенска Time attack по любительской серии кольцевых гонок. В соревнованиях примут участие сильнейшие команды из Благовещенска, Свободного и Тамбовского района – всего около 40 спортсменов. Торжественное открытие соревнований – в 11:00.

В 10:00 в бильярдном клубе «Абриколь» состоится открытое первенство города Благовещенска по бильярду, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие около 20 человек.

На территории спорткомплекса «Юность» пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Азимут-2018». Торжественное открытие соревнований в 11:45. Начало забегов в 12:00. В этом году впервые запускается новая спортивная игровая площадка «Лабиринт» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Площадка будет расположена на футбольном поле стадиона «Юность».

Театр драмы в 18:00 приглашает на спектакль Московского театра юного зрителя «Вариации тайны».

В 14:00 на площади ОКЦ начнется концерт в рамках благотворительного проекта «Крылья».

Шоу-балет «Александрия» в большом зале ОКЦ представит программу «Танцуют все!». Начало в 18:00.

В ТРЦ «Мега» пройдет выступление от Noize MC, а также комедийное DJ-Show под треки DJ DЮSHA. Начало в 20:30.

В рамках движения «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 будет работать выставка-распродажа «Аллея мастеров». Там представят работы художника Евгения Савина. Там же с 17:00 до 17:30 состоится флешмоб в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

У ротонды и пограничника с собакой с 12:00 до 21:00 пройдет первый весенний фестиваль креатива «Скоролетофест». В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 запланирована городская акция по устройству животных в хорошие руки «Всем на свете нужен дом». Там же в это же время проведут бесплатные тренировки по CrossFit и тайскому боксу.

Воскресенье, 20 мая

В 10:00 в ОКЦ пройдет концерт театра песни «ОКЦент».

На Grand Arena Ostrova пройдут первые открытые юношеские игры боевых искусств Амурской области и первые рейтинговые бои по боевым искусствам «Битва чемпионов на Амуре». Юношеские игры пройдут на пяти спортивных площадках по 13 видам боевых искусств и единоборств, входящих в состав Амурского филиала РСБИ. Битва чемпионов на Амуре – это 8 поединков по боевым единоборствам: пять рейтинговых боев (тайский бокс, ММА, карате, ушу-саньда и кикбоксинг) и три показательных поединка. В рейтинговых боях 10 титулованных бойцов Дальнего Востока встретятся на ринге и поборются за титул и право обладания поясом «Чемпион на Амуре».

В рамках первых открытых юношеских игр боевых искусств Амурской области с 10:00 до 11:45 пройдут соревнования по самбо, карате, кикбоксингу, ММА, айкидо. В 12:00 начнется торжественный парад открытия при участии почетных гостей из Москвы: исполнительного директора РСБИ Рамиля Габбасова и советника сопредседателей РСБИ Андрея Мерзликина. С 13:00 до 15:00 состоятся соревнования по вольной борьбе, боксу, ушу-саньда, всестилевому карате, тайскому боксу, ушу-таолу. С 15:00 до 17:00 состоятся соревнования по джиу-джитсу, рукопашному бою, кендо.

Торжественное открытие рейтинговых боев по боевым искусствам «Битва чемпионов на Амуре-1» состоится в 19:00. Далее пройдут сами бои: показательный поединок по ММА, рейтинговый бой по ММА, показательный поединок по кикбоксингу, рейтинговый бой по кикбоксингу, рейтинговый бой по карате, рейтинговый бой по ушу-саньда, рейтинговый бой по тайскому боксу, показательный поединок по кикбоксингу.

В театре драмы в 18:00 покажут спектакль «Вариации тайны» от Московского театра юного зрителя.

В 18:00 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» пройдет открытая тренировка «Федерации бадминтона Амурской области». Там же с 18:00 до 20:00 будет работать выставка-распродажа «Алея мастеров». Параллельно выступит вокальный дуэт Зайцевых.

У ротонды с 16:00 до 19:00 пройдет мероприятие «ВИЧ знает о тебе все, а ты что знаешь о нем?». А у бронекатера с 18:00 до 20:00 организуют «Читающий бульвар».

В ОКЦ в 19:00 выступит группа «Лесоповал».