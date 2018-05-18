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18мая
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сегодня, 17:10 0

В Хабаровском крае бройлеров проверят на птичий грипп

В Хабаровском крае бройлеров проверят на птичий грипп
Фото: onfermer.ru

В Хабаровском крае зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Ветеринарные службы начали пристальнее следить за ввозимым мясом. Сотрудники Россельхознадзора будут устраивать выборочные проверки продукта. В регионе объявили карантин по птичьему гриппу.

Приморские куры заразились вирусом птичьего гриппа типа H9, который не вызывает опасности для человека. Всю продукцию, которая успела попасть в магазины Хабаровского края, сейчас проверяют специалисты, сообщает «Восток-медиа».

«Пока, на данный момент, не выявлено ничего. Продукции, в принципе, сейчас на складах не очень-то и много в связи с закрытием данного предприятия», – рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» заместитель начальника управления ветеринарии Россельхознадзора по Хабаровскому краю Вячеслав Завилохин.

Представители контролирующих структур и других ведомств проверили около 700 частных подворий края и пока не нашли признаков птичьего гриппа. Также в регионе усилили контроль за ввозом кормов из Амурской области и Сибири. В Приморье к болезни бройлеров могло привести некачественное питание и последующее снижение иммунитета, поэтому сейчас птицам уделяют большое внимание.

«Чаще будем сейчас отбирать сыворотку крови. Отправлять как в нашу хабаровскую лабораторию, так и в уссурийскую лабораторию, где у нас постоянно, раз в квартал, отслеживают именно по эпизоотии, по заболеваниям, которые могут возникнуть», – поделилась заместитель генерального директора ОАО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский» по ветеринарии Наталья Антонюк.

В 2017 году в Амурской области на предприятии «Амурский бройлер» забили около миллиона птиц из-за подозрения на птичий грипп. В дальнейшем информация о заболевании не подтвердилась.

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#производство #происшествия

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