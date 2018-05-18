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Врио главы Зейского района стал Максим Винтман

Врио главы Зейского района стал Максим Винтман
Фото: LiveJournal.com

В пятницу, 18 мая, Зейский районный совет принял заявление главы района Андрея Ложечкина о досрочном сложении полномочий. Новым исполняющим обязанности назначен Максим Винтман, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя района.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 мая губернатор Амурской области предложил Андрею Ложечкину уйти в отставку. Произошло это во время заседания КЧС, посвященного прохождению пожароопасного периода.

Как пояснили в районном Совете, согласно Уставу района, после отставки главы района и до выборов нового из числа заместителей временно назначается исполняющий обязанности. За кандидатуру Максима Винтмана депутаты проголосовали не единогласно. Но он получил большинство голосов от установленного числа депутатов. По списку в районном Совете числится 24 депутата, на заседании их было 20. В итоге за Винтмана проголосовали 13 человек – то есть, минимальное необходимое большинство от 24-х.

После этого депутаты запустят процедуру проведения конкурса на освободившееся кресло главы. Конкурс по отбору кандидатов пройдет в июне 2018 года. В Зейском районе отменены прямые выборы районного главы.

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#выборы #Зея

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