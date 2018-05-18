19 мая в Белогорске начнет работу ярмарка выходного дня

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В Белогорске начинается сезон работы ярмарки выходного дня. Первая состоится в выходные, 19 и 20 мая. Ярмарки будут проходить с 10 :00 до 16:00 на автостоянке у здания администрации города. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продавцам необходимо оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции.

В соответствии с положением о порядке организации ярмарки установлен размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке:

«Плата составит 25 рублей за один квадратный метр. Участникам ярмарки, желающим вести торговлю с автомобиля, необходимо будет заплатить 150 рублей за одно автотранспортное средство, – говорит специалист отдела потребительского рынка Екатерина Сорокина. – Размер платы за оказание услуг, связанных с потреблением участниками ярмарки электроэнергии, при необходимости использования электроприборов, установлен в виде компенсации фактических затрат администрации, исходя из расчета времени потребления электроэнергии и мощности электроприборов, согласно действующему тарифу 6,08 рублей за 1 кВт в час и технической документацией на электроприборы».

Администратором ярмарки назначена Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Главное условие ярмарочной торговли – цены ниже сложившихся в городе, подчеркивают в отделе потребительского рынка. Работать ярмарка выходного дня будет до 21 октября включительно.

Ранее сообщалось, что в текущем году сезон ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией местных производителей в Белогорске организуется десятый год подряд. К реализации своей продукции приглашаются собственники личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства.

В целях увеличения площади для торговли запрещается въезд на территорию торговой площадки автотранспортных средств, грузоподъемностью свыше 1,5 тонны. Так же вводится ограничение по количеству торговых мест: на одного участника предусмотрено не более двух торговых мест.

Изменения коснулись и продавцов, торгующих продукцией, выращенной не на своих приусадебных участках. Теперь этим продавцам необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность и трудовой договор в случае привлечения главой крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем для реализации их продукции. К торговле на ярмарке участники будут допускаться при наличии оригинала документа, подтверждающего ведение им крестьянского (фермерского) хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.