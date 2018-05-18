С 11 июня из Благовещенска во Владивосток можно уехать поездом без пересадки

В областном министерстве транспорта и строительства пояснили, что предусмотрено курсирование вагона с 11 июня по 11 октября текущего года по нечетным числам. Из Благовещенска – с 13 июня по 13 октября – также по нечетным числам.

Железнодорожные билеты поступают в продажу за 90 суток до отправления поезда. С расписанием, наличием мест в вагоне, стоимостью проезда можно ознакомиться на сайте Российских железных дорог. По данным на сайте РЖД, билет в купе на поезд Благовещенск – Владивосток стоит от 5 729 рублей.