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18мая
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сегодня, 15:43 0

С 11 июня из Благовещенска во Владивосток можно уехать поездом без пересадки

С 11 июня между Благовещенском и Владивостоком должен начать движение беспересадочный вагон. Как сообщало ИА «Амур.инфо», купейный вагон включен в график движения пассажирских поездов на 2017–2018 годы по предложению правительства Амурской области.

В областном министерстве транспорта и строительства пояснили, что предусмотрено курсирование вагона с 11 июня по 11 октября текущего года по нечетным числам. Из Благовещенска – с 13 июня по 13 октября – также по нечетным числам.

Железнодорожные билеты поступают в продажу за 90 суток до отправления поезда. С расписанием, наличием мест в вагоне, стоимостью проезда можно ознакомиться на сайте Российских железных дорог. По данным на сайте РЖД, билет в купе на поезд Благовещенск – Владивосток стоит от 5 729 рублей.

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#транспорт

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